Criminosos explodem agência e deixam cidade do interior de SP sem banco

SOROCABA - Bandidos armados invadiram a região central da cidade e explodiram o caixa eletrônico de uma agência do banco Bradesco, na madrugada desta quinta-feira, 18, em Canas, no Vale do Paraíba, interior paulista.

A agência, a única da cidade, ficou danificada e os 4.387 habitantes estão sendo obrigados a se deslocar a municípios vizinhos para os serviços bancários. Os criminosos dispararam vários tiros para manter a polícia afastada e fugiram levando cerca de R$ 60 mil. Ninguém foi preso.

Segundo a Polícia Civil, cápsulas recolhidas nas ruas indicam que os bandidos estavam armados com fuzil. Foi o quarto ataque a agências bancárias com explosivos, este mês, no interior. Os outros aconteceram em Conchal, São José dos Campos e Planalto.

O Bradesco informou que avalia os danos ocorridos na agência de Canas para retomar o atendimento "o mais breve possível". Segundo o banco, os clientes podem fazer transações num correspondente bancário instalado em estabelecimento comercial.