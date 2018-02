Criminosos especializados em furtos de casas são presos em Santo André

SÃO PAULO - Primeiro eles tocavam a campainha da casa e, em seguida, se ninguém atendesse, arrombavam a residência e furtavam diversos objetos. Assim agiam três homens presos, na tarde de quarta-feira, 19, após um vizinho de uma das vítimas ver o crime e acionar a Polícia Militar (PM), no bairro Jardim Utinga, em Santo André, na Grande São Paulo.

O denunciante assistiu à movimentação do grupo e viu o Palio Weekend de cor vermelha usado por ele. Policiais da Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar) foram avisados pelo Centro de Operações da PM (Copom). Uma viatura encontrou o veículo descrito na Avenida Martim Francisco. Dentro do carro haviam produtos eletroeletrônicos, roupas e joias.

Segundo o delegado do 2º Distrito Policial (DP) de Santo André, Roberto Von Hertwig, os policiais levaram os suspeitos até a residência furtada, onde estava o dono, após voltar do mercado. "O morador reconheceu parte dos objetos, mas outros não tinham sido levados de sua casa", contou o delegado.

Os policiais da Rota olharam as fotos armazenadas na memória de uma câmera encontrada com os criminosos. Em uma delas havia a imagem de um carro. "Os PMs puxaram a placa do veículo e foram até o endereço do dono", relatou o Roberto. No endereço funciona um comércio cujo dono é Anderson Luiz Dago, de 33 anos. "Eles mostraram minha máquina. Perguntei: 'o que ela está fazendo com vocês?'", disse Anderson. Ao chegar em sua residência, na Rua Tomas Antônio Gonzaga, ele constatou que havia sido furtado, tendo seu portão e janela arrombados.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em depoimento ao delegado, os bandidos afirmaram que compraram o Palio há cerca de seis meses, apenas para praticarem o crime. "Estamos fazendo um levantamento de diversas casas roubadas na região, nos últimos tempos. Acreditamos que esse grupo é responsável por boa parte desses crimes, que devem cair à partir de agora", finalizou o delegado. Foram detidos Maylon Henrique Vertente, Rafael Leite Pinto e Renan Caiano dos Santos, que responderão por furto qualificado.