Criminosos atacam agências bancárias em duas cidades do interior

SOROCABA - Criminosos armados invadiram agências bancárias em duas cidades do interior de São Paulo na madrugada desta quinta-feira, 25. Em Joanópolis, pelo menos 20 homens usaram bombas para explodir caixas eletrônicos em duas unidades. Já em Anhembi, bandidos arrombaram a porta de entrada e explodiram o cofre de uma agência do Banco do Brasil.

A força das explosões em Joanópolis destruiu os equipamentos e também as agências. A ação aconteceu por volta das 4h30. Os bandidos bloquearam as ruas de acesso com vários veículos e fizeram muitos disparos, atingindo casas e vitrines de lojas.

Joanópolis tem 11,7 mil habitantes, e os moradores entraram em pânico.

Os criminosos fugiram usando seis carros e foram perseguidos pela Polícia Militar. Um cerco foi montado na Rodovia Fernão Dias, mas os fugitivos se dispersaram. Até o início da manhã desta quinta-feira, nenhum suspeito tinha sido preso. A PM ainda não tinha informações sobre o montante roubado.

Em Anhembi, o impacto da explosão causou grande destruição no prédio da agência. Na fuga, os bandidos fizeram disparos para o alto. Seis homens teriam participado do ataque, segundo a PM. Os bandidos fugiram de carro em direção à Rodovia Marechal Rondon.

Até as 9 horas, a PM não tinha certeza se os ladrões conseguiram ter acesso ao dinheiro do cofre. A agência permanecia fechada.

Ataques. Antes dos casos desta quinta-feira, o interior de São Paulo já registrava ao menos cinco ataques a agências bancárias neste mês. Houve ações em Icém, Canas, Conchal, São José dos Campos e Planalto.