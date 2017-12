Criminosos explodem caixa 24 horas em supermercado de Itu

SOROCABA - Homens armados arrombaram a porta metálica de um supermercado e explodiram um caixa bancário 24 horas, na madrugada deste sábado (4), em Itu, interior de São Paulo. O crime aconteceu no bairro Cidade Nova, próximo da rodovia Castelo Branco.

A explosão danificou o estabelecimento. Cédulas de R$ 50 e R$ 100 ficaram espalhadas pelo local. O alarme do supermercado soou e uma viatura da Polícia Militar chegou a cruzar com os criminosos, que fizeram disparos com armas de fogo, mas ninguém foi atingido. O bando fugiu em dois carros em direção à rodovia. Ninguém foi preso.

Foi o terceiro ataque a caixas eletrônicos no fim de semana e o segundo na mesma região. Na madrugada de sábado, criminosos atacaram com explosivos uma agência do banco Bradesco em Araçoiaba da Serra. No mesmo horário, bandidos explodiram caixas de um posto bancário em Ilha Bela, litoral norte de São Paulo. Em troca de tiros com a PM, uma mulher foi atingida de raspão. Nesse caso, os criminosos usaram um barco para fugir pelo mar.