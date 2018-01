Criminosos armados cortam energia e explodem agência em Tietê

SOROCABA - Criminosos armados atacaram com explosivos uma agência do Banco do Brasil, na madrugada desta terça-feira, 30, em Tietê, no interior de São Paulo. Antes de explodir a agência, eles dispararam contra um transformador para que a energia elétrica da região fosse desligada.

De acordo com testemunhas, os bandidos chegaram ao local, no centro da cidade, em pelo menos dois carros por volta das 3 horas. A porta da agência foi arrombada, e eles colocaram explosivos nos caixas automáticos.

A força da explosão destruiu a agência e causou danos em dois prédios vizinhos, onde funcionam lojas. Os criminosos fugiram. A Polícia Militar montou um cerco, mas até o início da tarde ninguém tinha sido preso. O valor roubado não foi informado. A região central ficou sem energia até 10h30.

Ataques. Foi o nono ataque a agências bancárias no interior desde o início de agosto. Na quinta-feira, 25, uma quadrilha explodiu uma agência do Banco do Brasil em Anhembi, na mesma região.