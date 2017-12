Criminosos armados assaltam loja no Shopping Anália Franco

SÃO PAULO - Uma loja de produtos eletrônicos no Shopping Anália Franco, no Tatuapé, na zona leste de São Paulo, foi assaltada na manhã desta quinta-feira, 27. De acordo com a Polícia Militar, quatro homens armados entraram no local por volta das 11 horas e levaram três malotes de celular. Em seguida, eles fugiram com os aparelhos em um Fiat Palio.

Ainda segundo a polícia, o caso será apresentado no 30º Distrito Policial (Tatuapé). Até as 12 horas, os criminosos ainda não haviam sido localizados.

A administração do Shopping Anália Franco confirmou a ocorrência em uma de suas lojas de produtos eletrônicos, mas não informou o nome do estabelecimento. O shopping disse estar colaborando com a polícia.