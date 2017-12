Criminoso rouba padaria com máscara do Homem de Ferro e acaba preso pela polícia

FRANCA - Um suspeito de 34 anos foi preso por roubar uma padaria usando a máscara do Homem de Ferro e uma colcha como se fosse a capa do super herói. O crime foi registrado na noite deste domingo, 21, em Santa Cruz das PalmeiraS, no interior de São Paulo, e o assaltante estava armado com uma espingarda de brinquedo. Porém, acabou preso quando fugia levando R$ 300.

O estabelecimento fica no bairro Ada Dedini Ometto e a atendente foi surpreendida quando se encontrava perto do caixa. Acreditando que a arma fosse de verdade, ela contou que rapidamente entregou o dinheiro e o ladrão fugiu em seguida. No entanto, o dono da padaria não se intimidou com o super herói.

O comerciante seguiu o assaltante e viu quando ele parou atrás de um carro e retirou a máscara e a capa antes de prosseguir na fuga. Foi o suficiente para que pudesse reconhecer o suspeito, localizado pela Polícia Militar a poucos metros de entrar em sua casa. Levado à delegacia, ele foi autuado e encaminhado à cadeia da cidade de Casa Branca.