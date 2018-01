Criminoso quase morre eletrocutado O frentista Felipe dos Santos, de 20 anos, quase morreu eletrocutado ao tentar furtar cabos elétricos do sistema de captação de água da Sabesp, no domingo, em Salto de Pirapora. Quando cortava os cabos, levou uma descarga. Santos sofreu queimaduras de segundo grau em 30% do corpo. Segundo a polícia, seu comparsa chamou a PM, que socorreu o rapaz.