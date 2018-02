Criminoso invade sistema de caixa eletrônico do Banco do Brasil e consegue sacar R$ 87 mil

São Paulo, 4 - Um homem invadiu o sistema de um caixa eletrônico do Banco do Brasil e conseguiu sacar R$ 87.500,00, por volta de 22h45 dessa segunda-feira, 3, na zona leste de São Paulo. O bandido foi preso e o dinheiro recuperado. A máquina funcionava em uma agência da Avenida Penha de França, nº 552, na Penha.

Segundo a polícia, o criminoso arrancou a câmera do equipamento, colocou um pendrive na entrada USB do caixa eletrônico, conseguiu reiniciar o sistema e, com um teclado dobrável, digitou o valor das notas que pretendia sacar. Primeiro, ele retirou todas as cédulas de R$ 100. Na sequência, vieram as de R$ 50 e, logo após, as de valores menores.

A Polícia Militar foi acionada pela central de segurança do banco, que detectou problemas no caixa eletrônico. Os policiais foram ao local e flagraram o homem retirando o dinheiro. Segundo os PMs, o bandido recebia orientações pelo telefone celular.

O criminoso, identificado apenas como Samuel, tem passagem por furto, foi levado para o 10º DP (Penha) e autuado em flagrante por furto qualificado. Ele não revelou nome ou endereço do comparsa que o auxiliava pelo telefone.