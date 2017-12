Criminoso em fuga causa engavetamento de 3 carros na Avenida do Estado

SÃO PAULO - Uma perseguição policial terminou em um acidente entre três carros no cruzamento da Avenida do Estado com a Teresa Cristina, na Mooca, na zona leste de São Paulo, por volta das 7 horas desta segunda-feira, 25. Ninguém ficou ferido, mas a faixa da esquerda foi bloqueada, no sentido norte, e filas de trânsito lento se formaram nas duas avenidas. Até as 7h50, ainda não havia previsão de liberação total do trânsito no local.

Conforme a Polícia Militar (PM), a perseguição começou após um equipamento do Projeto Radar identificar um carro roubado circulando na região, no início do dia. O motorista acelerou ao perceber que era seguido por uma viatura e acabou batendo em mais dois carros na Avenida do Estado.

O veículo roubado foi abandonado e o motorista conseguiu fugir a pé, segundo informações preliminares. A polícia não confirmou se havia mais pessoas no carro. Ninguém foi preso até o momento.