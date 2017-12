Criminoso é morto por PMs após perseguição na Marginal do Tietê

SÃO PAULO - Um criminoso foi morto após trocar tiros com policiais militares na Marginal do Rio Tietê, na zona norte da capital, no início da madrugada desta quinta-feira, 28. Conforme a PM, um radar identificou que o homem dirigia um carro roubado e uma viatura foi acionada para tentar recuperá-lo.

Ele não obedeceu à ordem de parada e acelerou, mas perdeu o controle do carro e o parou logo depois, próximo à Ponte da Casa Verde. O homem teria começado a atirar contra os policiais, que revidaram e o balearam. A morte foi constatada no local.

O nome dele não foi divulgado. O sentido Ayrton Senna da Marginal do Tietê teve bloqueio até o final da madrugada, devido aos trabalhos de perícia.

