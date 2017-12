Criminoso é morto por PM ao tentar roubar mercado na zona sul de São Paulo

SÃO PAULO - Um homem foi morto por um policial militar em tentativa de roubo a um mercado hortifrutigranjeiro no bairro Cidade Monções, na zona sul de São Paulo, na madrugada desta quarta-feira, 7. O caso foi registrado às 3h20, na Avenida Padre Antônio José dos Santos, próximo à Avenida Santo Amaro.

Conforme a Polícia Militar, o criminoso entrou em confronto com o PM e, ao tentar desarmá-lo, foi baleado e morreu no local. O policial ficou ferido, sem gravidade, e foi levado ao Pronto Socorro do Hospital São Paulo.

O local permanece isolado para perícia e identificação. A investigação foi encaminhada ao 27º Distrito Policial (Ca).