Criminalizar a pobreza só vai agravar a situação Quando definirmos uma criança como irrecuperável, teremos de decretar nossa falência enquanto sociedade e poder público! Essa situação grave é resultante da negligência e da omissão que envolvem as famílias. Os programas educacionais e sociais falharam. As crianças foram matriculadas em escolas e, logo que as deixaram, a atuação do poder público, por meio do Conselho Tutelar, já deveria ter começado.