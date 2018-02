Crime está em queda em SP De janeiro a agosto, houve 32 sequestros em São Paulo, ante 47 no mesmo período do ano passado. Trata-se de uma redução de 31,91%. O pico dos sequestros no Estado ocorreu em 2002, quando houve o recorde de 248 casos - sempre no período de janeiro a agosto. A comparação de 2012 com aquele ano resulta em redução de 87%.