Crime de trânsito pode ser intencional? Sim Depois da entrada em vigor da lei seca, o cidadão não pode dizer que não sabia dos riscos de beber e, depois, dirigir. Se a pessoa assume esse risco e acaba matando alguém, o crime é um homicídio com dolo eventual. É quando a pessoa sabe que seu comportamento pode matar alguém e assume os riscos. É a interpretação que devemos ter, caso queiramos um País com um trânsito minimamente seguro. Agora, basta a quantidade mínima de álcool no sangue para haver punição. Com todo respeito ao Supremo Tribunal Federal, a figura do dolo eventual foi esquecida na decisão que classificou crime de trânsito de homicídio culposo.