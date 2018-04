Crianças são mortas por motorista sem carteira Duas crianças foram atropeladas e mortas ontem à tarde por um caminhão que manobrava em rua de Sorocaba. O motorista, José Torrecilha Navarro, não tinha habilitação. As meninas, de 1 e 2 anos, eram primas e morreram a caminho do hospital. Elas atravessavam a rua com a mãe de uma delas quando foram atingidas. Com medo de ser linchado, Navarro fugiu sem prestar socorro.