Crianças são encontradas esfaqueadas dentro de casa em Sorocaba

SÃO PAULO - Duas crianças, uma de 9 e outra de 10 anos, foram encontradas mortas na manhã desta segunda-feira, 11, em Sorocaba, no interior de São Paulo. Elas eram amigas. A garota mais velha havia dormido na casa da colega.

A mãe da garota mais nova deixou a casa por volta das 6 horas, quando saiu para trabalhar. As crianças ficaram no quarto da residência, no Jardim Betânia, zona norte da cidade. Os corpos foram encontrados por volta das 11 horas, pela irmã da menina mais velha que tinha ido buscá-la. As crianças tinham perfurações no rosto, provocadas por uma faca.

O local do crime passou por perícia. Ainda não existem suspeitos. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Sorocaba.