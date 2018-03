Crianças são encontradas em condições insalubres em Taboão da Serra

SÃO PAULO - O Conselho Tutelar de Taboão da Serra, na Região Metropolitana de São Paulo, abrigou três crianças - uma menina de oito anos, outra de quatro e um menino de 1 ano e meio - encontradas sozinhas dentro de uma residência em condições insalubres, na noite de quarta-feira, 23. A mãe, de 26 anos, apareceu no local no meio da madrugada e disse que trabalhava em uma boate e não tinha dinheiro para contratar alguém para cuidar dos filhos. Ela foi autuada por abandono de incapaz e as crianças permanecem sob responsabilidade do Conselho Tutelar.

Ricardo Luis Goes Viana, 38 anos, pai das duas crianças mais jovens e copeiro de uma padaria da mesma cidade, foi à delegacia e disse que não via os filhos há oito meses. Ele afirmou que desconhecia as condições de moradia das crianças e que brigaria pela guarda dos filhos. "Aquilo não é uma casa, é um bueiro", afirmou, após visitar o local.

"Tive que criar as crianças sozinha, ele nunca comprou uma fralda sequer para ajudar", rebateu a mãe, Patrícia Marcos da Silva. Ela disse que era agredida fisicamente por Ricardo, de quem se separou há nove meses, e registrou três Boletins de Ocorrência por violência doméstica. "Ele nunca pagou pensão", afirmou.

A Guarda Civil Municipal foi acionada por vizinhos de Patrícia e encontrou as três crianças dormindo seminuas, sob o mesmo cobertor sujo de fezes, em um ambiente mofado e com comida estragada no fogão. Elas foram levadas ao pronto-socorro infantil de Taboão da Serra e passam bem.

Patrícia retornou do trabalho no meio da madrugada, encontrou a Guarda Civil Municipal na porta de casa e soube do destino das crianças. Transtornada, foi à delegacia e disse que trabalhava como atendente de bar em uma casa noturna para sustentar os filhos, após ser demitida há cerca de um mês da empresa onde fazia faxina. A mãe foi autuada por abandono de incapaz e as crianças seguem abrigadas com o Conselho Tutelar.