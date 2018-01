Crianças são atingidas por balas perdidas em Santos

SÃO PAULO - Três meninas, com idades de 8, 12 e 13 anos, foram atingidas por balas perdidas, na noite desta quarta-feira, no bairro Bom Retiro, em Santos, litoral paulista.

Segundo a polícia, por volta das 19h30, um grupo de adolescentes apareceu na Rua Cecília Meireles, onde as crianças brincavam, e ameaçou um morador da rua de 50 anos. Elas teriam dito 'agora nós vamos te pegar'. O homem correu e os adolescentes começaram a atirar, atingindo as crianças.

As três meninas foram levadas para o pronto-socorro da região com ferimentos leves e permanecem em observação, de acordo com a polícia, que acredita tratar-se de uma tentativa de execução. O alvo dos bandidos, o senhor de 50 anos, será ouvido agora de manhã na 5º Delegacia de Polícia. Ninguém foi preso.