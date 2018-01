Crianças são abandonadas em estrada após execução dos pais Após a execução de seus pais com tiros na nuca, duas crianças foram abandonadas em uma estrada rural de Mairinque, região de Sorocaba, na madrugada de ontem. Moradores do bairro Moreiras ouviram o choro das meninas, de 1 e 3 anos, e conseguiram ver um carro que se afastava. A polícia foi avisada e, em buscas na região, encontrou os corpos do casal na mesma estrada, a três quilômetros dali. Segundo a delegada Simona Scarpa Anzuino, os tiros foram à queima-roupa. As cápsulas encontradas no local são de arma longa de calibre 28. Para a delegada, é possível que tenha havido uma execução por vingança, mas a hipótese de latrocínio não foi descartada.