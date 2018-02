Crianças que fazem arrastão são detidas

A detenção ocorreu por volta das 11h, quando o grupo entrou em uma loja de cosméticos na Avenida Domingo de Moraes. A dona desconfiou e chamou a polícia. Com duas viaturas, a PM conseguiu apreender nove. Segundo o oficial Bruno Ratti, do 12.º Batalhão, uma das crianças portava uma tesoura.

Elas foram levadas ao 16.º DP (Vila Clementino) e depois ao Conselho Tutelar, que as encaminharia para um abrigo. O entrave do caso se dá pelo fato de as crianças não portarem documentos e dizerem ser menores de 12 anos, o que impede que sejam levadas à Fundação Casa.

A lojista que fez a denúncia, Mari Santos, afirma que o grupo age diariamente. "Ano passado, inclusive, uma delas quebrou um dedo da minha mão quando tentei expulsá-la da loja", diz. Ela diz ainda que sofreu ameaças de outras crianças depois da ação da polícia.