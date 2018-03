Crianças de até 10 anos de idade não vão desfilar na festa do Dia da Independência, em Bauru, interior de São Paulo. O motivo é a baixa umidade do ar. Em Marília, também no interior paulista, 50 mil pessoas foram afetadas ontem pela falta d"água causada pela estiagem. A capital paulista também registrou tempo seco no sábado, com estado de alerta e umidade de 15%. A previsão para hoje é de chuviscos.