Crianças montam barricadas para assaltos em Ribeirão Preto

Uma ação criminosa, envolvendo quatro crianças, entre 9 e 12 anos, preocupou a polícia na noite de quarta-feira, em Ribeirão Preto. Os meninos faziam uma barricada, com paus e pedras, para praticar assaltos, num trevo de acesso à Rodovia Anhanguera, na região norte da cidade. A Polícia Militar apreendeu os quatro, que negaram a prática.

O caso foi registrado no 1.º Plantão Policial pelo delegado Luiz Geraldo Dias, como ato infracional, e as crianças foram entregues aos pais, que deverão comparecer ao Fórum, na Vara da Infância e da Juventude. Para Dias, as crianças estariam envolvidas direta ou indiretamente com criminosos adultos, que fugiram do local quando os policiais militares fizeram a abordagem. Com os meninos foi apreendida uma faca de brinquedo.