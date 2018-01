Crianças ficam feridas em incêndio em São José dos Campos

Duas crianças, ambas com menos de seis anos de idade, sofreram queimaduras de segundo grau durante incêndio em uma residência do Jardim São Judas Tadeu, em São José dos Campos, Vale do Paraíba, na terça-feira, 14. Elas foram socorridas por uma unidade de resgate dos bombeiros e encaminhadas ao pronto-socorro de Vila Industrial, onde permanecem internadas.

O incêndio iniciado às 21h37 teria sido causado por velas que eram utilizadas na iluminação. A mãe das crianças, que havia saído, ao retornar encontrou a casa em chamas e ela própria conseguiu retirar os filhos da casa, antes da chegada dos bombeiros. Por ter inalado grande quantidade de fumaça, ela também teve que ser medicada no mesmo hospital.