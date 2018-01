Crianças e adolescentes sem-teto expõem fotos feitas em ocupações

SÃO PAULO - Um fotógrafo Luciano Spinelli foi sem-teto por três meses. Na verdade, ele queria conhecer a realidade das crianças e adolescentes, filhos de membros do Movimento Sem Teto São Paulo (MSTS) e ensiná-los a fotografar com uma câmera Polaroid.

“Vivi na ocupação do Cine Marrocos, entre outros locais do centro”, conta ele. “Passei a conhecê-los, interagindo com os participantes do movimento e também com os próprios prédios ocupados. Foi bacana fazer esse trabalho de foto participativa.” Sob o sugestivo nome Ocupa-São, o resultado prático dessa experiência, algumas das fotos produzidas pelos jovens integram mostra que abre na manhã deste sábado na Galeria da Caixa Econômica Federal.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No total, 15 crianças e adolescentes participaram do projeto. A instalação faz parte da exposição São Paulo Dentro e Fora, do fotógrafo Paulo Pampolin. A Caixa Cultural fica na Praça da Sé, 111. A exposição vai até 1.º de março, de terça a domingo, das 9 às 19 horas, e é grátis.