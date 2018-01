Crianças depredam creche municipal Quatro meninos de 8 a 11 anos são acusados de depredar a creche municipal Vera Lucia Cavassani, em Américo Brasiliense, a 283 km de São Paulo. Na manhã de anteontem, os funcionários encontraram o local com 75 janelas quebradas, livros, CDs, cola, tinta e alimentos jogados no chão. A polícia identificou as crianças e o caso será repassado para o Juizado da Infância e da Juventude. O promotor da Infância de Américo Brasiliense Carlos Alberto Meluzo Júnior disse que a prefeitura pode pedir ressarcimento aos pais.