Crianças acham corpo desaparecido no Tietê O corpo de um integrante da escola de samba Mancha Verde, que desapareceu no Rio Tietê, foi achado anteontem à noite por crianças que brincavam em um rio em Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo. Everson Iannicelli Torres, de 26 anos, saiu do ônibus da agremiação para urinar e, segundo parentes, caiu em um buraco na Ponte Julio de Mesquita, no bairro do Limão, na zona norte da capital. O rapaz desapareceu no dia 8. Desde então o Corpo de Bombeiros fazia buscas por ele no Rio Tietê.