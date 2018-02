Criança some após sair de creche com a mãe A Polícia Civil e a família procuram a menina K.V.B., de 3 anos, desaparecida desde quarta-feira depois que a mãe, Camila Bernardino Damas, foi pegá-la na creche, sem autorização, em Jaguariúna (SP). A menina vive com o pai, Miguel de Souza Luwarghi, desde dezembro, quando foi retirada da mãe, acusada de maus-tratos e abandono. A direção da creche disse que uma funcionária nova entregou a criança para Camila.