Criança será indenizada por choque elétrico A Ampla, concessionária de distribuição de energia elétrica, foi condenada pelo Tribunal de Justiça do Rio a indenizar, em R$ 50 mil, uma menina de 8 anos por danos morais que levou um choque elétrico ao encostar no portão de casa, em Araruama. Funcionários faziam manutenção na rede da região, o que teria causado um curto-circuito . A criança sofreu problemas no pâncreas e queimaduras nas mãos.