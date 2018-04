Criança morre por suspeita de maus-tratos Um menino de 2 anos e 8 meses morreu, na noite de sexta, no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, um dia depois de ter sido internado com marcas de violência por quase todo o corpo. A criança, filha de pais separados, morava em São José da Bela Vista e estava na casa da mãe, em Ribeirão Preto. Ela relatou à polícia que o filho teria sofrido um tombo no banheiro e batido a cabeça. Exames realizados apontaram hematomas nos braços, pernas, nádegas e cabeça do menino. Antes de ir para Ribeirão, ele havia passado alguns dias na casa do pai, em Franca. A polícia registrou a ocorrência como maus-tratos e deve ouvir os envolvidos.