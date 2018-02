Criança morre em parque de diversões no CE

Francisco Luís da Silva Ribeiro, de 10 anos, morreu anteontem à noite ao ser atingido por um brinquedo em um parque de diversões em Guaraciaba do Norte, a 320 km de Fortaleza. Segundo a polícia, a criança saiu do brinquedo Tropical Surf, mas voltou para pegar uma moeda no chão e foi atingida na cabeça quando o brinquedo foi religado.

O operador da máquina fugiu. O dono do parque, José Cláudio Nascimento, disse à polícia que o funcionário trabalhava ali havia 15 anos. /CARMEN POMPEU, ESPECIAL PARA O ESTADO