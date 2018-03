Criança morre em desabamento de prédio Uma criança de 12 anos não resistiu aos ferimentos e morreu no desabamento de um prédio de dois andares em Nova Friburgo, na região serrana do Rio, por volta das 16 horas de ontem. Um homem e outras duas crianças foram resgatados com vida pelos bombeiros - até as 22 horas de ontem, mais duas pessoas eram procuradas sob os escombros. O prédio fica na Rua São Roque, no bairro de Olaria.