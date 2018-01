Motorista mata criança e fere 3 pessoas em acidente no Brás

SÃO PAULO - Uma garota de oito anos morreu e outras três pessoas ficaram feridas depois de serem atropeladas por um carro na tarde desta sexta-feira, 5, na Rua Bresser, localizada no Brás, na região central de São Paulo. Duas crianças, ambas de 8 anos, e duas mulheres de 80 e de 65 anos estavam na calçada, quando o motorista perdeu o controle e atingiu o grupo. De acordo com a Polícia Civil, o condutor do veículo, que se recusou a fazer o teste do bafômetro, apresentava sinais de embriaguez. Ele foi levado ao Instituto Médico Legal, onde passará por exames de dosagem alcoólica.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a criança teve traumas pelo corpo e uma parada cardíaca. Ela morreu ao dar entrada no Pronto Socorro do Tatuapé, na zona leste, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde. A mãe dela entrou em estado de choque e também teve de ser socorrida. As outras três pessoas feridas também foram encaminhadas ao PS, onde faziam exames às 19h30.

O caso foi registrado no 8º Distrito Policial (Brás).