Criança morre atropelada por ônibus escolar em Campinas

Um menino de 6 anos morreu após ser atropelado pelo ônibus escolar que o levava para casa, na terça-feira, 13, em Campinas, no interior de São Paulo. Alisson Rafael da Silva havia descido do veículo pela porta traseira.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o motorista de 50 anos contou que deixava o ponto, por volta das 11h50, onde as crianças, inclusive o menino, haviam descido, quando ouviu gritos vindos da rua. Em seguida, as pessoas que estavam na via disseram aos berros que ele havia atropelado uma criança.

Com medo de ser linchado, o motorista ficou trancado dentro do veículo, esperando o menino ser socorrido. A criança foi encaminhada ao Hospital Municipal Dr. Mário Gatti (HMMG), mas não resistiu aos ferimentos.

A polícia pediu exame necroscópico para o corpo do garoto e perícia para o veículo. O caso é investigado pelo 9.º Distrito Policial, em Campinas.