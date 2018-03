Criança morre atingida por bala perdida no Rio

Cauane Tomás de Almeida, de 11 anos, morreu ontem após ser atingida por uma bala perdida na Favela Mandela, em Manguinhos, zona norte do Rio. Segundo a polícia, o pai de Cauane contou que ouviu um tiro de madrugada e, logo depois, a menina caiu no chão, gritando de dor. Ela foi atingida na barriga e levada ao Hospital Geral de Bonsucesso, mas não resistiu. A polícia não sabe de onde partiu o disparo, mas garantiu que não havia operação na área no momento em que a menina foi baleada.