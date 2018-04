Criança morre após ser atropelada por motorista embriagado

Solange Spigliatti, do estadão.com.br

Um menino, de 3 anos, morreu após ser atropelado por um carro desgovernado, na noite do último domingo, 2, na cidade de Rio das Pedras, no interior de São Paulo.

O acidente ocorreu por volta das 19h30, na Rua Luís Furlan, no bairro Santo Antônio. O menino J.J.S, de 3 anos, junto da mãe, esperava pelo pai na quando foi atingido por um veículo desgovernado.

Segundo a polícia, o motorista do carro, M.S.S., de 29 anos, aparentemente embriagado, tentou fazer uma manobra para entrar na rua e acabou perdendo o controle do carro, que estava em alta velocidade. O veículo entrou na contra-mão, passou pelo canteiro central da via e atropelou a criança e a mãe.

O menino foi levado para o pronto-socorro da cidade, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. A mãe foi ferida na perna e ficou em estado de choque, segundo a polícia.

O motorista, que ficou ferido levemente, junto com outros ocupantes do carro, foi preso em flagrante e continua preso na carceragem da delegacia. Ele vai responder por homicídio doloso.