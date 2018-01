Criança morre após ficar seis horas abandonada dentro de carro

Uma criança de seis meses morreu na tarde desta quarta-feira, 18, após ficar trancada no carro da mãe por cerca de seis horas, na Vila Prudente, zona leste de São Paulo. De acordo com a Polícia Militar, a mulher deixou o carro no estacionamento da empresa em que ela trabalha e esqueceu a criança.

Segundo informações iniciais da PM, a criança foi levada para o pronto-socorro da Vila Alpina, por volta das 15 horas, mas chegou morta. A Secretaria Estadual de Saúde informou que o bebê sofreu parada cardiorrespiratória.

As causas da morte serão investigadas. A ocorrência foi registrada no 56º Distrito Policial, na Vila Alpina.