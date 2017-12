Criança morre ao cair de prédio ocupado no centro de São Paulo

SÃO PAULO - Um menino de 2 anos morreu na segunda-feira, 23, ao cair do 12.º andar do edifício Cine Marrocos, no centro da capital, ocupado pelo Movimento Sem Teto de São Paulo (MSTS) desde novembro de 2013.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O acidente ocorreu por volta das 15 horas, de acordo com a Polícia Militar. A cama da criança ficava perto da janela, o que pode ter facilitado a queda. O menino foi levado ao Hospital Santa Casa, na região central, mas não resistiu aos ferimentos.

A mãe, que estava em outro cômodo do apartamento no momento do acidente, ficou em estado de choque. Ela morava no prédio com o menino e outro filho de 11 anos há cerca de seis meses, informou Elenice Alves, uma das coordenadoras do MSTS. Depois do ocorrido, a mulher voltou para a casa de parentes em Guarulhos, na Grande São Paulo.

A perícia esteve no local na tarde de segunda-feira. O caso será investigado pelo 3.º DP (Campos Elísios).