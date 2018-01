Criança morre afogada em piscina de clube Foi enterrado ontem em Canindé, no Ceará, o corpo de Francisco Antônio Alves Nogueira, de sete anos. O menor morreu afogado anteontem quando brincava em uma piscina do clube Jangadeiro, na mesma cidade. O local não tinha salva-vidas para nenhuma das três piscinas internas. A advogada do clube informou que a empresa está dando assistência à família e lamenta o ocorrido, chamando de fatalidade. Um perito da Perícia Forense informou que exames preliminares apontam negligência do clube.