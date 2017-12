Mateus Rocha Velo, de 1 ano e 4 meses, morreu na madrugada de ontem depois de se afogar em um balde com água na antiga estação ferroviária de Botucatu - a família do menino morava no local.

Mateus chegou a ser internado por um dia, mas não sobreviveu. A mãe, Elizabete Rocha, disse que limpava um cômodo e quando retornou à plataforma - utilizada como quintal - encontrou a criança com a cabeça mergulhada.