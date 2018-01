Criança morre afogada em aula de natação em clube de Franca

Um garoto de 10 anos morreu afogado após uma aula de natação em uma divisão de esportes da Prefeitura na Vila Santos Dumont. Após o término da aula, na tarde da quinta-feira, 4, os outros alunos perceberam que Gabriel estava com o braço preso ao ralo no fundo da piscina. De acordo com os bombeiros, ele foi sugado por uma bomba de limpeza. A piscina tem profundidade de 1,5 metro e o braço do garoto foi sugado pelo vão do ralo (destampado) da bomba de filtragem da água. Professores e alunos tentaram resgatá-lo, mas apenas os bombeiros conseguiram retirá-lo. Mesmo com todos os procedimentos de salvamento, os bombeiros não conseguiram reanimá-lo e a criança sofreu parada cardiorrespiratória e morreu no local. O acidente aconteceu depois do fim da aula de natação. Gabriel nadava havia dois anos no clube. A Polícia Civil de Franca vai apurar o que aconteceu e os responsáveis pela morte do garoto. Texto ampliado às 10h39 para acréscimo de informações.