Criança leva pedras de crack para creche Uma professora de uma creche municipal do bairro Bosque dos Lenheiros, periferia de Piracicaba, no interior paulista, se assustou quando uma de suas alunas, de 4 anos, começou a tirar pedras de crack de sua mochila no início da tarde de anteontem. Segundo a Polícia Civil, havia 83 pedras de crack na mochila.