Criança indicou cativeiro

Do outro lado da linha, a menina informava que fora sequestrada pela prima de 14 anos e que era mantida em cárcere privado havia 15 dias em um imóvel no Parque São Lucas, zona leste. Após quatro minutos de conversa, a soldado foi convencida pela menina de que sua história era verdadeira. Após dar dicas do local onde estava, PMs foram para o local indicado e devolveram a menina aos braços da mãe.

A adolescente foi mandada para a Fundação Casa, mas o segundo acusado do crime, namorado da adolescente, Manoel Lopes de Araújo Filho, de 43 anos, conseguiu escapar e continua foragido.