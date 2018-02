Criança fica mais de 14h fechada em sala de aula Um estudante de 7 anos ficou trancado das 17h de terça-feira às 7h30 de anteontem em uma sala do Colégio Municipal Franklin Delano Roosevelt, em Santo Antônio da Platina, no norte do Paraná. O menino brigou com um colega e, com medo, se escondeu. Ele acabou dormindo e um funcionário trancou o local sem ver que ele estava ali. Ao ver que o menino não voltou no ônibus escolar, a mãe registrou o sumiço. O aluno só foi encontrado na manhã seguinte, depois de um funcionário ouvir barulho na sala.