Criança é soterrada por carga de areia Uma criança de 5 anos morreu na manhã de ontem em um acidente na altura do km 229 da Rodovia Washington Luís, na altura de São Carlos, no interior paulista. O caminhão onde a criança e seus pais estavam bateu em outro, que levava areia. A carga caiu e entrou na cabine do caminhão da família, matando a menina e causando escoriações nos pais.