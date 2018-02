Criança é resgatada de buraco de 3 metros no interior de São Paulo

SÃO PAULO - Um menino de 3 anos foi resgatado na noite desta quinta-feira, 6, após cair em um buraco de três metros, quando brincava, no município de São João de Iracema, próximo a Fernandópolis, no interior de São Paulo.

Segundo informações do comandante do batalhão do Corpo de Bombeiros de Fernandópolis, que efetuaram o resgate, Sandro Yukio Kubo, foi necessário o uso de uma retroescavadeira e de um túnel para retirar o garoto.

Por volta das 19h30, o menino brincava na rua, perto de uma obra terceirizada pela Prefeitura para a ampliação de um pronto-socorro quando caiu dentro de uma broca, usada para a fundação do prédio, com a profundidade de 3 metros e 28 cm de diâmetro. Segundo os bombeiros, o canteiro de obras não está cercado, o que permite que muitas crianças brinquem no local.

Para a retirada da criança, os bombeiros utilizaram uma retroescavadeira, que fez um buraco ao lado da broca, com a mesma profundidade. Em seguida, os bombeiros cavaram um túnel, por onde o menino foi resgatado sem ferimentos depois de cerca de duas horas.

A criança foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para a Santa Casa de Fernandópolis. Ele foi liberado em seguida. Será instaurado inquérito para apurar as responsabilidades de empresa terceirizada.