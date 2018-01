Criança e idoso vítimas de incêndio estão em estado grave

SÃO PAULO - Nove vítimas do incêndio que atingiu uma academia e um prédio residencial na região central na madrugada desta sexta-feira, 8, permaneciam internadas em hospitais da cidade no começo da tarde. Uma criança e um idoso estão em estado grave. A academia e o prédio estavam com alvarás vencidos, segundo o Corpo de Bombeiros.

Cinco das vítimas estão internadas na Santa Casa de São Paulo. Quatro estão em observação, com quadro estável. Um homem de 70 anos está em estado grave após ter 15% do rosto queimado, além de sofrer ferimentos nas mãos. Segundo a Assessoria de Imprensa da Santa Casa, o Corpo de Bombeiros teve dificuldade em resgatá-lo. Ele está entubado.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No Hospital das Clínicas estão internados dois adultos, com quadro estável, e uma criança, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). O hospital não soube informar a idade nem o sexo da criança. Outros três menores foram encaminhados para a unidade, mas já tiveram alta.

A outra vítima ainda internada está no Hospital do Servidor Público Municipal. Seu quadro de saúde é estável.

A Secretaria Municipal da Saúde informou que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), em conjunto com o Corpo de Bombeiros, montou um posto médico avançado no lugar do incêndio. Pelo menos 46 pessoas foram atendidas no local ou encaminhadas para hospitais.