Criança é atropelada por motociclista em alça de saída do Rodoanel

SÃO PAULO - Uma menina de 12 anos foi atropelada por um motociclista na alça de saída do Rodoanel Mário Covas para a Rodovia Castelo Branco, em Carapicuíba, Região Metropolitana de São Paulo, na manhã desta quinta-feira, 3. Por volta das 7h, a criança estava a caminho da escola desacompanhada de adultos, quando aconteceu o acidente.

A estudante foi socorrida e levada ao Serviço de Assistência Médica de Barueri, mas ainda não foi constatada nenhuma fratura. O acidente aconteceu na altura do quilômetro 16 da rodovia, de onde é necessário caminhar dois quilômetros até a passarela mais próxima, que fica no 18, de acordo com a assessoria da concessionária CCR, responsável por administrar o Rodoanel.