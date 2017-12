Criança de três anos morre em incêndio na Grande São Paulo

SÃO PAULO - Uma menina de três anos morreu carbonizada em um incêndio dentro de um apartamento em Cajamar, na Grande São Paulo, na noite desta segunda-feira, 11. Outras duas crianças, de cinco e seis anos, sofreram intoxicação por causa da fumaça e precisaram ser socorridas.

O fogo começou por volta das 23h, mas as causas do incêndio ainda são desconhecidas. A menina estava em um quarto do apartamento, localizado na Rua Alto Porã, na região do Jardim Maria Luiza, e, segundo testemunhas, não havia adultos no local. Os pais da criança estavam trabalhando no momento em que as chamas se espalharam.

A criança sofreu queimaduras e morreu antes mesmo da chegada do resgate. As demais vítimas foram levadas para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), nas proximidades do prédio. A ocorrência foi conduzida pela Guarda Civil Municipal (GCM) de Cajamar para a Delegacia Central da cidade, que deve conduzir as investigações.