Criança de até 7 anos terá de usar cadeirinha a partir do dia 1º

SÃO PAULO - O uso de cadeirinha passa a ser obrigatório a partir de 1º de setembro, quando crianças de até sete anos e meio deverão ser transportadas obrigatoriamente no banco traseiro do carro utilizando o dispositivo de retenção.

Apesar das novas regras passarem a vigorar no dia 1º, a Polícia Militar de São Paulo promete só começar a multar no dia 6. Antes disso, as blitze previstas para ocorrer em todas as regiões da capital paulista terão apenas caráter educativo.

De 1º a 3 de setembro, o Comando de Policiamento de Trânsito (CPTran) planeja realizar 36 blitze em bairros com grande número de escolas. Serão 12 por dia - sendo seis de manhã e seis à tarde. Nos dias 4 e 5, fim de semana, não haverá operações. No dia 6, as autuações passam a valer.

De acordo com a Resolução 277 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), crianças de até 1 ano de idade deverão ser transportadas no bebê conforto; de 1 a 4 anos, em cadeirinhas, e de 4 a 7 anos e meio nos boosters.

Quem descumprir as normas, receberá multa de R$ 191,54 e sete pontos na carteira de habilitação, além da apreensão do veículo até que a irregularidade seja sanada.

A nova regra deveria ter começado a valer no dia 9 de junho em todo o País, mas foi adiada porque os produtos estavam em falta no mercado.